Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM В Екатеринбурге на месяц опечатали холодный цех ресторана «Легенды Юга» в торговом центре «Пассаж». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Было обнаружено, что цех является проходным помещением, и там сложно соблюдать температурный режим. По этой причине там может загрязняться воздух. Санврачи предъявили претензии к разделочному инвентарю и канализационным стокам ресторана.

По решению суда работу цеха приостановили на 30 суток. Руководству ресторана требуется выполнить все санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2019 года в Перми закрыли «токсичное» кафе, пристроенное к жилому дому. Из-за проблем с системой вентиляции запахи распространялись в квартиры.

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