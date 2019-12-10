Симферополь, 10 декабря 2019, 11:08 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в ДТП главы администрации Черноморского района республики Людмилы Глушко. Об этом он написал 10 декабря на своей странице в Facebook.
Свои соболезнования в соцсетях также выражают и другие высокопоставленные чиновники РК.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Черноморского района РК Людмила Глушко и ещё три человека погибли в автомобильной аварии 10 декабря. По данным ГИБДД, в 08:50 на автодороге Черноморское — Евпатория произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека — двое в каждой машине.
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