Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Вслед за судами и школами Петербурга злоумышленники, рассылающие сообщения об угрозе взрыва в общественных местах, оповестили о «минировании» 15 станций Петербургского метрополитена. Такое сообщение пришло в адрес Невского районного суда, которому также угрожают «взрывом».

Напомним, рассылка сообщений о «минировании» государственных и общественных учреждений Петербурга продолжается третью неделю. Утром 10 декабря были эвакуированы пять районных судов Петербурга.

Сотрудники оперативных служб проверили Петродворцовый суд, который был эвакуирован первым. Опасных предметов и веществ обнаружено не было. Сейчас сообщения о «минировании» проверяют в Невском, Выборгском, Приморском, Смольнинском районных судах.

Ранее ни в одном случае наличие реальной угрозы нигде не подвтердилось.

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