Стерлитамак, Башкирия, , 11:05 — REGNUM Сотрудников больницы в Стерлитамаке привлекли к ответственности за использование скотча в медицинских целях. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в ноябре 2019 года сотрудники ГБ № 4 Стерлитамака зафиксировали на теле пенсионера прибор холтер скотчем.

Отмечается, что законодательство РФ требует уважительного и гуманного отношения к пациентам со стороны медицинского персонала.

По данному факту сотрудники прокуратуры города Стерлитамак внесли в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений российского законодательства.

В результате троих сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, виновного врача оштрафовали на три тысячи рублей по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.