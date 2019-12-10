Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области полицейским пришлось применить оружие для задержания водителя, который создавал аварийные ситуации на трассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, на трассе Казань-Оренбург возле села Майорское в Сакмарском районе водитель автомобиля «Дэу Матиз» проигнорировал требование автоинспектора об остановке. Более того, он увеличил скорость машины и попытался скрыться.

Полиция начала преследование нарушителя, который создавал аварийно-опасные ситуации на дороге. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Сначала экипаж ДПС сделал предупредительные выстрелы. Водитель не предпринял действий к остановке транспортного средства. Тогда были сделаны выстрелы по автомобилю. Водитель был ранен, а машина получила повреждения.

По данным УМВД по региону, за рулем находился пьяный 25-летний мужчина, не имеющий водительских прав.

В настоящее время мужчина с огнестрельным ранением спины госпитализирован. По факту ЧП проводится проверка