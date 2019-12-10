Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области на 331 километре трассы Екатеринбург-Пермь ограничат движение автотранспорта с 13 по 19 января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

На данном участке трассы будет проводиться ремонт пролётных строений.

«Проезд на период ограничения, будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в управлении рекомендуют в случае возникновения пробок использовать в качестве альтернативы проезд через Московский тракт. Также перед ремонтируемым участком трассы предусмотрены объезды для поворотов к сельским населённым пунктам.