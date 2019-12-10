Москва, , 10:55 — REGNUM В Москве районные суды возвращаются к работе после проверок, передаёт агентство «Москва» со ссылкой на представителя Мосгорсуда.

По данным СМИ, оперативными службами проверялись Чертановский, Головинский, Таганский, Люблинский, Черемушкинский, Бутырский, Коптевский, Замоскворецкий, Тушинский и Преображенский районные суды столицы. Часть из них уже вернулась к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозы о минировании различных объектов в Москве поступают уже вторую неделю почти каждый день. Все они оказываются ложными.