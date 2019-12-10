Донецк, , 10:57 — REGNUM Вооружённые формирования Украины за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили 10 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В представительстве сообщили, что ВСУ применили в общей сложности 99 единиц боеприпасов.

Под огнем силовиков Украины оказались: посёлок Доломитное на Горловском направлении, посёлки Александровка и Старомихайловка на Донецком направлении, а также село Саханка на Мариупольском направлении.

Отмечается, что всего было повреждено 11 домов в посёлке Старомихайловка. Военнослужащие ВСУ во время обстрела населённых пунктов применили минометы калибра 82 и 120 мм, установленное на БМП и БТР оружие, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.