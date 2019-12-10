Горно-Алтайск, , 10:50 — REGNUM В Республике Алтай будут судить фактического руководителя фирмы за дачу крупной взятки бывшему главврачу республиканской больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

51-летний «житель соседнего региона» занимался оптовой торговлей фармацевтическими и медицинскими товарами. По версии следствия, с июня 2016 года по март 2018 года он передал бывшему главному врачу и его заместителю 865 тыс. рублей для обеспечения победы на конкурсе на поставку медицинских товаров.

«Кроме того, в период с апреля по сентябрь 2018 года в этих же целях он лично дал взятку бывшему главному врачу республиканской больницы, являвшемуся должностным лицом, в виде денег в крупном размере в общей сумме 900 000 рублей», — отметили в СКР.

После совершения «сделки», оба подозреваемых были задержаны. Преступление, как отмечается, удалось раскрыть благодаря совместным действиям следователей и сотрудников ФСБ.

Напомним, чуть ранее ранее перед судом предстали двое взяткополучателей. Как сообщало ИА REGNUM, бывший главврач и его заместительсвою вину не признали. Однако следователи собрали достаточно доказательств, благодаря чему уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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