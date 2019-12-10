Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В чувашском Канаше с бывшего директора школы № 1, ранее осуждённого за злоупотребление полномочиями, взыскано более 460 тыс. рублей. Это часть премий учителей, которые они передавали под предлогом использования на нужны школы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Канашской межрайонной прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании ущерба с бывшего директора средней школы № 1 в Канаше, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По данным правоохранителей, работая в должности директора, с 29 ноября 2013 года по 12 апреля 2018 года он начислял работникам школы повышенные премии и материальную помощь, а в последующем незаконно требовал передачи ему части полученных средств под предлогом использования на нужды школы.

«Незаконно полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению, причинив имущественный ущерб министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики на общую сумму более 466 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Суд удовлетвори исковые требования о взыскании материального ущерба. Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что это не первое дело в Чувашии в 2019 году, когда руководителей обвиняют в присвоении части премий подчинённых. Так, в Шумерле был вынесен приговор бывшему директору дворца культуры, которая требовала от подчинённых передачи ей части премий и стимулирующих выплат — всего таким образом было получено более 50 тыс. рублей. Ей было назначено 30 тыс. рублей штрафа.

Ранее два года условного срока получила бывшая заведующая одного из детских садов Канаша, которая заставляла подчинённых передавать ей часть премии и фиктивно трудоустроила свою мать.

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