Симферополь, , 10:51 — REGNUM Глава администрации Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает 10 декабря «Крыминформ».

Информацию о гибели Глушко подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. ДТП случилось утром на трассе между посёлком Черноморским и Евпаторией, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Автомобили KIA и Ford совершили лобовое столкновение. В каждой из машин погибли по два человека. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.

Людмила Глушко руководила администрацией Черноморского района с 2016 года, ей было 54 года.