Одесса, Украина, , 10:44 — REGNUM Ещё четыре человека могут оказаться под завалами рухнувшего во время пожара Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, количество жертв которого на данный момент составляет 12 человек, сообщает 10 декабря Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как заявили представители ведомства, тела шести жертв пожара пока не идентифицированы, а под завалами могут находиться ещё четыре человека. В ГСЧС Украины сообщили, что работа идёт в круглосуточном режиме, разбор завалов будет продолжен, готовится демонтаж аварийных элементов конструкций сгоревшего колледжа.

В результате пожара 30 человек числятся пострадавшими, девять из них пока остаются в больницах.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в историческом здании учебного заведения в Одессе случился 4 декабря. На момент начала пожара в здании находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование, о причине трагедии пока нет официальной информации.

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