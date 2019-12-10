Москва, 10 декабря 2019, 10:38 — REGNUM В Москве проверяют десять районных судов из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва, передаёт 10 декабря ТАСС со ссылкой на источник.
По данным СМИ, на места выехали оперативные службы, они проводят проверку объектов. Отмечается, что подобные сообщения поступают почти ежедневно вторую неделю.
Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях 13 школ, получивших сообщения о «минировании» 9 декабря, провели проверки и не обнаружили подозрительных предметов.
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