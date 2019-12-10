Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Петербургские суды и школы уже «традиционно» получили утром, 10 декабря, на электронные адреса анонимные сообщения о «заминировании». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, рассылка сообщений о «минировании» государственных учреждений Петербурга продолжается третью неделю подрядю

Во вторник очередные сообщения о минировании поступили в Петродворцовый, Приморский, Смольнинский и Выборгский районные суды Санкт-Петербурга, после чего сотрудники и посетители были эвакуированы. Также аналогичные сообщения поступили в отношении 32 школ и гимназий города.

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