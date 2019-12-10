Цхинвал, , 10:34 — REGNUM Пограничники Южной Осетии задержали за нарушение государственной границы четверых жителей Грузии. Об этом 9 декабря сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственно безопасности (КГБ) республики.

«Необходимо отметить, что указанные лица не просто нарушили государственную границу Южной Осетии с Грузией, но, прикрываясь ребенком, пытались заниматься на территории Республики незаконной заготовкой дров», — рассказали в пресс-службе журналистам подробности задержания.

При этом в сообщении от КГБ отмечается, что нарушение границы для заготовки дров является признаком того, что у жителей приграничных районов Грузии бедственное положение из-за нежелания властей решать экономические вопросы.

Также сообщается, что ребенок был отпущен и выдворен за пределы страны, а по остальным задержанным рассматривается вопрос о передаче материалов в суд.

Как передавало ИА REGNUM, по данным КГБ Южной Осетии, только в ноябре за нарушение границы республики были задержаны 48 человек.