Ташкент, , 10:28 — REGNUM Пассажиры авиарейса Москва — Наманган избили старшего бортпроводника из-за длительной задержки самолета, сообщили в пресс-службе авиакомпании Uzbekistan Airways.

В компании уточнили, что авиарейс Москва — Наманган совершил посадку в аэропорту Ташкента 8 декабря в 17 часов 41 минуту (15:41 мск). Часть пассажиров решила добираться до Намангана наземным транспортом. Эти расходы были компенсированы авиакомпанией.

Другая часть пассажиров стала дожидаться благоприятных погодных условий для вылета из Ташкента. Вылет неоднократно переносился. В результате посадка рейса началась 9 декабря в 12 часов 15 минут. Однако самолет не взлетал из-за сообщений о плохих погодных условий в Намангане.

Некоторые пассажиры стали высказывать свои претензии бортпроводнику. При этом одна из женщин напала на мужчину и нанесла телесные повреждения. В итоге пять пассажиров были сняты с рейса. Самолет прибыл в Наманган 9 декабря в 16 часов 3 минуты (14:03 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Москва — Душанбе, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.

Читайте также: Летевший в Москву самолёт Uzbekistan Airways экстренно приземлился в Самаре