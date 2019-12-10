Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Вынесен приговор в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области, обвиняемого в покушении на получение взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии и штраф в размере 14 млн рублей. Также он в течение пяти лет не сможет занимать должности в судебной и государственной системе власти. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, подсудимый пытался через посредника получить взятку от предпринимателя за принятие выгодного истцу судебного решения. Арбитражное дело находилось в производстве подсудимого, а посредником выступил его сын.

Напомним, что ранее сын подсудимого был приговорён Кировским районным судом Екатеринбурга за покушение на посредничество при передаче взятки к семи с половиной годам лишения свободы в колонии.