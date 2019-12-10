Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали женщину с внушительным чемоданом рубашек и мужских футболок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Пассажирка «попалась» при проверке рейса «Стамбул-Екатеринбург». Гражданка России не стала декларировать свои вещи, однако бдительные таможенники решили ознакомиться с содержимым её 27-килограммового чемодана. Там, помимо прочих вещей, обнаружилось 90 рубашек и футболок известных брендов.

Женщина сначала сказала, что везёт товар на продажу, но потом попыталась убедить, что всю одежду она раздарит своим друзьям и приятелям.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Кроме того, будет выяснено, законно ли используются товарные знаки на одежде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге изъяли 1 млн 700 тысяч рублей на пути в Баку. Внушительную сумму вёз в своём чемодане пассажир рейса.

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