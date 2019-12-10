Брянск, , 10:22 — REGNUM Четыре человека обнаружены мёртвыми в селе Вельяминово Карачевского района Брянской области. По подозрению в убийстве задержан 24-летний житель города Карачева, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

8 декабря компания распивала спиртные напитки. Молодой человек поссорился с 26-летней жительницей соседнего населённого пункта. За девушку вступился её 50-летний знакомый. По версии следствия, подозреваемый взял кухонный нож и нанёс несколько ножевых ранений сначала девушке, затем заступившемуся за неё приятелю, а после двум другим мужчинам — хозяевам дома. Все потерпевшие скончались на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.