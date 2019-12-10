Петропавловск-Камчатский, , 10:21 — REGNUM В муниципалитетах Камчатки установлены карантинные фитосанитарные зоны. Это связано с обнаружением в новогодних ёлках Большого черного елового усача. Паразит способен зимовать в стволах деревьев и распространяться на больших территориях, уничтожая хвойные леса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жителей края предупредили о том, что, приобретая ёлку, необходимо внимательно осматривать дерево. На здоровой ёлке не должно быть повреждений, дырок в стволе.

Карантинная зона установлена в трёх муниципалитетах. Для вывоза ёлки из карантинной зоны необходим специальный сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине салат «оливье» за год подорожал на 6,5%. Цена сельди «под шубой» осталась почти неизменной.