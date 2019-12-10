Антананариву, , 10:04 — REGNUM Тропический циклон «Белна» обрушился на северо-западе Мадагаскара. Основной удар пришелся на провинцию Суалала. Об этом передает малагасийская газета Gazetiko.

По информации издания, циклон обрушился на остров в понедельник, 9 декабря.

Приблизительно 85% района уже затоплены, а несколько домов и правительственных зданий были разрушены, отмечают журналисты.

По словам местных чиновников в интервью агентству AFP, к настоящему моменту о погибших не сообщалось.

По информации журналистов, циклон «Белна» обрушился на Мадагаскар через несколько дней после того, как по меньшей мере два человека были убиты, когда циклон «Паван» обрушился на севере Сомали.