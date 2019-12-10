Бишкек, , 09:47 — REGNUM В научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили три человека, пострадавшие в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения с огнестрельными ранениями. Один из пациентов 1988 года рождения, получивший пулевое ранение в бедро и поясницу, находится в тяжелом состоянии.

Второй пострадавший с ранением бедра и голеностопного сустава находится в состоянии средней тяжести. Еще один молодой человек 1989 года рождения получил осколочный перелом дистального метаэпифиза костей голени. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 9 декабря на улице Гагарина в Бишкеке произошла перестрелка, вызванная конфликтной ситуацией в результате ДТП. В полиции сообщили, что в перестрелке замешаны члены ОПГ.