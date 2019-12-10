Красноярск, , 09:45 — REGNUM Житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины завершено. По версии следствия, с 2014-го по июнь 2017 года он совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности 36 девочек в возрасте от девяти до 15 лет, проживающих в Красноярском крае.

Злоумышленник переписывался с девочками в социальной сети «ВКонтакте». Он отправлял им сообщения, содержащие слова и фразы сексуального характера, а также фотографии порнографического характера. С двумя девочками он вступил в интимную связь.

Свою вину мужчина признал частично, однако следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.

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