Волгоград, 10 декабря 2019, 09:36 — REGNUM Маршрутный автобус № 59 загорелся на перекрёстке улиц Николая Отрады — Мясникова в Тракторозаводском районе города Волгограда, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС. Погибших и пострадавших нет.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 07:17. К моменту приезда пожарных транспортное средство горело по всей площади. Ликвидацию пожара закончили к 07:29.
Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.