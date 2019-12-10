Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:33 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске в железнодорожный вокзал не пустили бездомного инвалида-колясочника. Ему на помощь пришла благотворительная организация, сообщается в паблике «Типичный Ноябрьск».

Скриншот из паблика «Типичный Ноябрьск» Vk.com/noyabrsk_89

ЧП случилось днём 8 декабря на железнодорожной станции «Ноябрьск 2». Автор поста сообщает, что полицейская машина привезла безногого мужчину в инвалидной коляске. Лицо его было всё в синяках и ссадинах. Однако должностное лицо из администрации вокзала заявила полицейским: «Надо его убрать».

«Сотрудники полиции не знали, что делать и куда пристроить мужчину. После приехала скорая помощь, они оказали первую помощь и от госпитализации отказали ему. Работник справочной пыталась хоть как то разрешить эту ситуацию, чтобы человек не оказался в мороз — 30 градусов на улице в таком беспомощном состоянии», — сообщает автор поста, депутат городской думы Ноябрьска Елена Земенкова.

В итоге инвалида забрали представители благотворительного фонда «Вера, Надежда, Любовь».

Ситуация возмутила ямальцев. Как пояснила в паблике другая очевидица происшествия, инвалида накормили, пытались пристроить в храм, но там возможности приютить бедолагу не было.

«На улице человек не остался замерзать. Кто имеет больше возможностей, тот и помог. Я думаю, тут вопросы должны возникнуть к полиции, для какой цели они его привезли человека на вокзал без документов?» — пишет защитница должностных лиц.

Однако в полиции Ноябрьска ситуацию не комментируют. Зато представители фонда сообщили, что инвалида пока пристроили в общежитие, но необходимо решать вопрос с его документами. У мужчины тяжёлая судьба. Его привезли в Ноябрьск некие люди из Курганской области, из дома-интерната для престарелых и инвалидов, чтобы он просил милостыню у магазина. У торговой точки его жестоко избили подростки, и таким образом мужчина попал в поле зрения полицейских.