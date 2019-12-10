Уфа, , 09:34 — REGNUM Иномарка в Уфе на пешеходном переходе сбила 11-летнюю девочку. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло вечером 9 декабря рядом с домом № 29 по улице Борисоглебская.

51-летний мужчина, который управлял автомобилем «Лифан», наехал на 11-летнюю девочку. Отмечается, что школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка отвезли в больницу с различными травмами. Сообщается, что врачи оказали школьнице медицинскую помощь и отпустили домой.