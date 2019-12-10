Баку, , 09:26 — REGNUM На территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку произошел пожар, сообщили 10 декабря в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место происшествия выехали сотрудники государственной противопожарной службы. Возгорание произошло в одном из магазинов оптового рынка строительных материалов. Пламя распространилось и на другие магазины.

Напомним, 15 ноября в результате пожара на крыше многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку пострадали 11 человек, в том числе пятеро детей. Все жители дома были эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Баку ночью горел торговый центр