Джидинский район, Бурятия, , 09:22 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии задержали подозреваемых в разбойном нападении на дороге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, потерпевший обратился в полицию 6 декабря.

В тот день возле магазина он поссорился с двумя местными жителями. После этого мужчина со своей спутницей поехали в сторону Улан-Удэ.

«Однако спустя несколько минут на трассе их догнала автомашина и спровоцировала ДТП. Угрожая монтировкой, злоумышленники открыто похитили документы, ключи от автомобиля и денежные средства в сумме пять тысяч рублей», — отметили в МВД.

Общий ущерб от действий грабителей составил более трёхсот тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Ими оказались ранее судимые за преступления против личности, имущественные и наркопреступления граждане. На время следствия их отправили под арест.

Напомним, в республике растёт количество преступлений, совершённых на транспорте и в таможенной сфере. Как сообщало ИА REGNUM, большой процент составляют кражи, растёт число тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершённых в состоянии опьянения.

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