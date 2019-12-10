Веллингтон, , 09:23 — REGNUM Правоохранительные органы Новой Зеландии начали уголовное расследование в связи с гибелью пяти человек во время извержения вулкана на Белом острове, об этом 10 декабря сообщает Reuters.

Следствие установит причины, повлекшие гибель людей, а также выявит ответственных за произошедшее.

«Масштабы этой трагедии катастрофические. Мы разделяем горе тех, кто потерял своих близких и друзей», — приводит агентство слова премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, выступавшей в парламенте.

По данным правоохранительных органов, на момент извержения вулкана на острове находились 47 человек. 24 гражданина Австралии, девять выходцев из США, пятеро — из Новой Зеландии, четверо из Германии, двое из Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Извержение вулкана на Белом острове, произошедшее 9 декабря, привело к гибели по меньшей мере пяти человек, в настоящее время еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

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