Саяногорск, Хакасия, , 09:17 — REGNUM В Хакасии следствие устанавливает обстоятельства гибели сотрудницы завода. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла днём 9 декабря. 52-летняя сотрудница погибла на территории литейного отделения №1 участка отгрузки готовой продукции ПАО «РУСАЛ» в городе Саяногорске. Проводится проверка.

По предварительным данным, женщина-водитель погрузчика осуществляла транспортировку алюминиевых блоков. Она увидела упавшее подпорное устройство и вышла из погрузчика, чтобы устранить неисправность. В этот момент упал груз. Полученные женщиной травмы оказались смертельными.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале суд вынес решение по делу о погибшем на стройке моста рабочем.