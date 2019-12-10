Брянск, , 09:15 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего осуждённого больнице города Клинцы Брянской области, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 8 декабря 2019 года в хирургическое отделение Клинцовской центральной городской больницы был доставлен осуждённый из исправительной колонии № 6. Мужчна поступил с телесными повреждения, от которых затем скончался в лечебном учреждении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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