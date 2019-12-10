Игарка, Красноярский край, , 09:12 — REGNUM Прокуратура Игарки добилась увольнения чиновника, незаконно назначенного на должность заместителя главы города и исполняющего обязанности мэра. Об этом 10 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Местный житель северного города, расположенного в Красноярском крае на берегу Енисея, был назначен на пост заместителя по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, транспорту и связи 28 августа 2019 года.

Нарушение состояло в том, что в Игарке чиновник на такую должность должен был назначаться только по итогу конкурса. Конкурс был назначен на 3 сентября, приём документов — до 30 августа. Как следует из фактов, чиновник получил свой пост ещё даже до окончания срока приёма документов для участия в конкурсе.

Представление в адрес городского совета Игарки с требованием отменить незаконное решение депутаты не поддержали. После чего прокуратура города добилась увольнения чиновника через суд.