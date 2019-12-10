Ульяновск, , 09:07 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении директора областного художественного музея. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело заведено на основании материалов прокурорской проверки. По данным ведомства, в 2018 году руководство Ульяновского областного художественного музея заключило договоры на оказание услуг по разгрузке, погрузке, монтажу и демонтажу выставочного оборудования и картин. Кроме того, была предусмотрена организация и реализации выставочных проектов, посвященных творчеству Аркадия Пластова, Николая Пластова и его супруги.

При этом прокуратура считает, что директор музея «обусловил документарное оформление данных сделок передачей ему 50 тыс. рублей». По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Ульяновской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД, которого обвиняли в получении 170 тыс. рублей взятки. В обмен экс-полицейский обещал исключить факты остановок и привлечения к административной ответственности на подконтрольной территории нефтевозов, которые принадлежали фирме. Злоумышленник получил реальный срок лишения свободы и 1,3 млн рублей штрафа.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура заинтересовалась директором музея в Ульяновске