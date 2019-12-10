Первоуральск, Свердловская область, , 09:07 — REGNUM Отдел Роспотребнадзора в Первоуральске (Свердловская область) призвал родителей присоединиться к коллективному иску после отравления детей во время осенней смены фонда «Золотое сечение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ведомства по региону.

В ведомстве считают, что родителям стоит присоединиться к групповому иску к гостиничному комплексу «Лесная жемчужина», где и произошло массовое заболевание кишечной инфекцией. Свои заявления можно предоставить в отдел Роспотребнадзора в Первоуральске, также нужно показать документы, подтверждающие пребывание ребёнка в гостиничном комплексе.

В «Лесной жемчужине» отравились 23 человека, из них пятеро взрослых и 18 детей. Пострадавшие заболели кишечной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, после отравления детей могут возбудить уголовное дело. Материалы о нарушении санитарного законодательства во время проектной смены фонда «Золотое сечение» уже направлены в правоохранительные органы.

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