Веллингтон, , 09:02 — REGNUM На восточном побережье Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, об этом 10 декабря сообщается на официальном сайте службы мониторинга опасных геологических процессов GeoNet.

В настоящее время нет информации о пострадавших, также не сообщается об ущербе нанесенном объектам инфраструктуры. Однако известно, что землетрясение не связано с недавним извержением вулкана.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Жертвами извержения стали пять человек, однако еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

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