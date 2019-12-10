Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 23-летнего участника преступной группы, обвиняемого в зависимости от степени участия в краже нескольких дорогостоящих автомобилей и покушении на кражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ленинский районный суд признал гражданина виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием установлено, что обвиняемый с сентября 2016 года по декабрь 2017 года, действуя в составе преступной группы совершил хищение восьми автомобилей на общую сумму свыше 21 млн рублей.

Отметим, что ранее Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга был осуждён другой участник преступной группы, который заключил досудебное соглашение. В отношении остальных уголовное дело выделено в отдельное производство.