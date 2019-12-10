Благовещенск, , 08:55 — REGNUM Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Данное предприятие охраняло Амурский строительный колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, в результате которой погиб один студент и ещё трое были ранены. Решением суда охранное предприятие обязано заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии, разыгравшейся в Амурском колледже, выяснилось, что охранник в прошлом имел судимость по тяжелой статье, не имел права заниматься охранной деятельностью. Также был арестован директор охранной организации.