Тольятти, Самарская область, , 08:50 — REGNUM Пассажирский автобус сгорел в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ЧП произошло утром 10 декабря. В салоне транспортного средства, которое ехало по маршруту № 303, находилось 6 человек. Они смогли самостоятельно выбежать из автобуса.

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины происшествия.