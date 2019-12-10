Бангкок, , 08:49 — REGNUM Как минимум шесть человек за последние дни погибли в результате внезапного похолодания в Таиланде, сообщает 10 декабря газета Bangkok Post.

Резкое похолодание до 13−18 градусов в центральной части и на востоке Таиланда негативно повлияло на здоровье людей и привело к человеческим жертвам, сообщает издание. Несколько мужчин возрастом от 38 до 92 лет умерли за последние дни в результате проблем со здоровьем, усугубившихся в связи с похолоданием либо от переохлаждения.

Сейчас на севере и северо-востоке Таиланда температура упала до 5−14 градусов. В горах — до 1−8 градусов. На востоке и в центре страны, включая Бангкок, ожидается похолодание до 13 градусов.

Обычная декабрьская температура воздуха в Таиланде — от примерно 30 градусов днём до 21 градуса ночью. С прошлой недели по ночам в некоторых районах королевства доходило до 8 градусов ночью. Метеорологи винят холодный атмосферный фронт, пришедший из Китая.