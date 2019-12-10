Ачинск, Красноярский край, , 08:55 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края полиция задержала подозреваемого в браконьерстве, в багажнике машины которого находилась разделанная туша лося, занесённого в Красную книгу Красноярского края. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Оперативники выехали на поиски браконьера после того, как в дежурную часть поступило сообщение о незаконной охоте в лесу возле посёлка Зерцалы.

Подозреваемый был остановлен на автодороге Ачинск-Причулымск. В багажнике его автомобиля Honda было обнаружено примерно 180 килограммов разделанного мяса лося. Разрешительных документов на охоту у подозреваемого не оказалось. При задержании у него было изъято зарегистрированное ружьё и автомобиль.

В отношении подозреваемого в браконьерстве 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.