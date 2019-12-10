Село Перемышль, Калужская область, , 10:54 — REGNUM Лишение свободы на срок от восьми до 15 лет грозит 38-летнему жителю Калуги, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сопряженном с оставлением места дорожно-транспортного происшествия. Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужского регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, 12 октября 2019 года около 22:42 мужчина без водительского удостоверения на автодороге Калуга — Перемышль — Белев — Орел в Перемышльском районе Калужской области нарушил правила дорожного движения и наехал на пешеходов — двух сестер 17 и 19 лет. Девушки скончались на месте происшествия. Водитель скорую медицинскую помощь и полицию не вызвал и скрылся с места происшествия.

По данному уголовному делу проведены экспертизы и допрошены свидетели происшедшего. Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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