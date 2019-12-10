Анкара, , 08:44 — REGNUM Трое повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК) сложили оружие и сдались вооруженным силам Турции, об этом 10 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным министерства внутренних дел страны, повстанцы пересекли иракско-турецкую границу и сдались военным в юго-восточной турецкой провинции Ширнак.

Напомним, члены РПК сражаются с вооруженными силами Турции на протяжении 30 лет. Целью повстанцев является создание собственной автономии в рамках государства.

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