Анкара, 10 декабря 2019, 08:44 — REGNUM Трое повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК) сложили оружие и сдались вооруженным силам Турции, об этом 10 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным министерства внутренних дел страны, повстанцы пересекли иракско-турецкую границу и сдались военным в юго-восточной турецкой провинции Ширнак.
Напомним, члены РПК сражаются с вооруженными силами Турции на протяжении 30 лет. Целью повстанцев является создание собственной автономии в рамках государства.
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