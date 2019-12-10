Якутск, , 08:44 — REGNUM О жалобах жителей на регулярные отключения электроэнергии в Якутии в морозы говорили 9 декабря в мэрии Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Как я понимаю, в основном это отключения плановые и не связаны с ремонтными работами. У людей дома перемерзают, котлы отключаются. Может, поставить задачу, чтобы отключения и ремонт производились в тёплое время года, не ждать снижения температуры ниже — 40? Можно как-то скорректировать работу? Надо навести порядок в этом деле», — призвал председатель городской думы Альберт Семенов.

По словам начальника службы эксплуатации городского хозяйства Айаала Егинова, ПАО «Якутскэнерго», с 1 ноября сделало 190 плановых отключений при 20 аварийных.

«Представьте, все работы они запланировали на конец года при достижении температуры — 30 градусов! Действительно, для нас всех, для горожан, это большая проблема. По этому поводу мы подготовим обращение за подписью руководства города в адрес прокуратуры в части таких монополистов», — ответил Егинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии мёрзнут жители частного сектора, где дома с автономным газовым отоплением остаются без тепла на 4−5 часов в день по несколько раз в неделю.