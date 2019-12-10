Уфа, , 08:40 — REGNUM Пассажирский автобус сбил пешехода в Уфе. Об этом 10 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло примерно в 8 часов утра 10 декабря текущего года на ул. Интернациональная. По предварительным данным, 52-летний местный житель, сидя за рулем пассажирского автобуса «ГАЗ», ехал по маршруту № 210 и сбил неустановленного пешехода.

Гильмутдинов уточнил, что в результате ДТП мужчина, которому на вид 30 лет, получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали. Отмечается, что в салоне пассажирского автобуса ехали восемь человек, которые не пострадали. По словам водителя, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все подробности ДТП.