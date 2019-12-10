Тернейский район, Приморский край, , 08:40 — REGNUM В медучреждение Тернейского района Приморья в критическом состоянии был доставлен мужчина с серьёзными повреждениями ноги, полученными при взрыве кислородного баллона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несчастный случай произошёл на рыболовецкой шхуне в посёлке Пластун, мужчина был доставлен в медучреждение с кровопотерей, за его жизнь борются медики, пишет VladNews.

Врачи из-за тяжелого состояния пациента никаких прогнозов не дают, лишь отмечают, что он был доставлен с большой кровопотерей. Пострадавший находится в операционной.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация профсоюзов Приморья обнародовала данные о несчастных случаях на производстве за последнюю неделю: два случая гибели рыбаков, а также несчастные случаи с тяжелыми травмами.