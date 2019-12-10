Уфа, , 08:34 — REGNUM Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Уфе. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 9 декабря.

35-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено-Дастер», ехала по ул. Первомайской и столкнулась с автомобилем «Газель», которым управлял 61-летний водитель.

От столкновения «Газель» упала на бок на дорогу в зоне пешеходного перехода, по которому на разрешающий сигнал светофора в тот момент переходили пешеходы.

В результате ДТП пострадали 17-летний парень и 65-летняя пенсионерка, которых срочно отвезли в больницу с тяжелыми травмами.