Багдад, , 08:30 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали пятерых членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 9 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, задержание было произведено в городе Мосул на основе данных, полученных от местных жителей.

Также примерно в то же время была проведена спецоперация в провинции Киркук, в ходе которой было обнаружено семь тайников с оружием, принадлежащих боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность в Ираке, особенно в районах, являющихся объектом спора между Багдадом и Иракским Курдистаном.