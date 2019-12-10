Магадан, Магаданская область, , 08:24 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучил идею — привлекать водителей, задержанных в состоянии опьянения, к работам по благоустройству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году сотрудниками ГИБДД было задержано свыше 828 водителей в нетрезвом состоянии за рулём. Носов отметил, что безнаказанность придаёт им бесстрашие, когда они в таком виде управляют автомобилем. Каждое пятое ДТП в Магаданской области происходит по вине пьяного водителя. При этом 239 пьяных водителей лишены права управлять авто, но часть из них была вновь задержана при управлении авто.

«Видеофиксацию будем устанавливать возле заведений, торгующих алкоголем. Был раньше хороший советский принцип: сообщи нарушителю на работу. Пора к нему вернуться. Говорят, в Магадане убирать снег во дворах некому, давайте добиваться, чтобы такие водители решали проблемы города. У вас целая армия в 800 человек, каждому да по 15 суток обязательных работ — Магадан в таком случае просто блестел бы. Безнаказанность и порождает рост таких преступлений», — предложил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов назвал причину постоянного первенства Колымы в алкорейтингах страны — кроме пьющих вахтовиков, показатели портит деятельность чиновников с лицензированием.