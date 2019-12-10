Сантьяго, , 08:20 — REGNUM Самолет Hercules C130, принадлежащий военно-воздушным силам (ВВС) Чили, потерпел крушение. Об этом сообщает пресс-служба ВВС республики.

Сообщается, что самолет следовал в Антарктиду на базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. На его борту было 38 человек — 17 членов экипажа и 21 пассажир. Воздушное судно вылетело из Пунта-Аренаса 9 декабря в 16:55 (22:55 мск). В 18:13 (00:13 10 декабря мск) самолет перестал выходить на связь.

«Самолет C130 Hercules, связь с которым была потеряна спустя семь часов, был объявлен потерпевшим крушение», — говорится в сообщении.

В предполагаемом районе падения самолета ведутся поисковые работы с целью спасения выживших.

Напомним, в ноябре 2019 года в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) разбился самолет — погибли 29 человек.

Читайте также: Сильный туман нарушил работу ростовского аэропорта «Платов»