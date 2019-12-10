Красногорск, , 08:11 — REGNUM Более 46 килограммов психотропных веществ изъяла полиция из тайников-закладок в Подмосковье. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МВД России.

На сделанные ранее закладки с наркотиками указал житель Рязанской области, задержанный с пакетом психотропного вещества — метилэфердронома в одном из садовых некоммерческих товариществ.

Как следует из сообщения, полиция обнаружила и изъяла несколько тайников: один неподалёку от места задержания, а также в лесных массивах подмосковных городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов.

В общей сложности было изъято 100 пресс-пакетов — 46 килограммов запрещенного вещества метилэфедрона.

В отношении задержанного, который по решению суда был арестован, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье у таксиста изъяли свыше 1 кг тяжелых наркотиков